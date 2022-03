Spaventoso incidente: si scontra con un' auto parcheggiata, poi si ribalta

Momenti di apprensione, domenica mattina a Manerbio, per le sorti di un ragazzo di 20 anni che, a bordo di una Opel, è stato protagonista di un insolito incidente che ha attirato l'attenzione di molti passanti.

La dinamica di quanto successo, intorno alle 9.45 in via Dante, è ancora al vaglio dei carabinieri intervenuti per i rilievi. Secondo le prime ricostruzioni, il 20enne avrebbe improvvisamente perso il controllo dell'automobile che stava guidando, andando a urtare un veicolo parcheggiato lungo la centralissima strada.

A seguito dell'impatto, la Opel si è completamente capovolta, finendo la sua corsa ruote all'aria in mezzo alla strada.

Sul posto, oltre ai carabinieri, sono intervenuti i Vigili del Fuoco e due ambulanze. Tanta, tantissima paura, ma - per fortuna - solo lievi ferite per il ragazzo al volante. Dopo le prime cure, il 20enne è stato trasferito in ambulanza all'ospedale di Manerbio e ricoverato in un rassicurante codice verde.