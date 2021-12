Schianto frontale, coinvolti tre veicoli: giovane donna in ospedale

Un altro incidente stradale mercoledì mattina in provincia di Brescia, fortunatamente non dalle drammatiche conseguenze come lo schianto sulla A21, in territorio di Ghedi. Dunque si segnala un altro sinistro, poco dopo le 8, a Manerbio sulla Strada provinciale 668, in località Selva.

Tre i veicoli e tre le persone coinvolte: si sarebbe trattato di uno scontro semi-frontale tra una Fiat Panda, un furgone Ford Transit e una Toyota. La dinamica è al vaglio degli agenti della Polizia Locale di Manerbio, intervenuti per i rilievi.

Ad avere la peggio una donna di 38 anni, soccorsa dall'automedica e poi trasportata in ospedale a Manerbio, in codice giallo, da un'ambulanza della Croce Rossa di Ghedi. Sul posto anche un'autolettiga dei volontari di Dello.