Ubriaco 4 volte oltre il limite, provoca un frontale: giovane bresciano in manette

Si era messo alla guida nonostante avesse alzato decisamente troppo il gomito - il tasso etilico era pari a 2,13 gr/l, ben 4 volte oltre il limite - e ha causato un terribile incidente in cui sono rimaste gravemente ferite 4 ragazze.

Per lui, un 24enne di casa nella Bassa Bresciana, dopo gli accertamenti dei carabinieri sono scattate le manette, per il reato di lesioni personali stradali gravi, e si sono pure aperte le porte del carcere di Brescia dov’è rimasto fino a lunedì mattina. Il gip, dopo aver ascoltato il ragazzo in carcere, ha infatti convalidato l’arresto ma ha modificato la misura cautelare, disponendo gli arresti domiciliari fino al processo.

L'incidente

Lo schianto è avvenuto a Manerbio, nella notte tra venerdì e sabato, lungo la strada che porta a Flero. Stando a quanto ricostruito dai carabinieri di Verolanuova, il 24enne avrebbe perso il controllo dell'auto che guidava (una Volkswagen Polo) all'altezza del cimitero, mentre affrontava una curva a destra, finendo così per invadere l’opposta corsia proprio mentre sopraggiungeva un’altra Volkswagen Polo. Inevitabile il violento impatto frontale con l'altra macchina, a bordo della quale c'erano tre ragazze.

4 ragazze ricoverate in gravi condizioni

I primi a soccorrere i 6 giovani coinvolti nello schianto - di età compresa tra i 18 e i 24 anni - sono stati proprio i militari di una gazzella del Radiomobile: dopo avere prestato le prime cure hanno dato l’allarme. Sul posto sono sopraggiunti i Vigili del Fuoco di Verolanuova e diverse ambulanze.

Ad avere la peggio sono state proprio le tre giovani che erano sull’altra macchina e una ragazza che viaggiava con il 24enne. Le prime tre avrebbero rimediato gravi fratture e contusioni multiple e sono state ricoverate all’ospedale di Manerbio, alla Poliambulanza e al Civile di Brescia, mentre l’altra ragazza è in prognosi riservata. Illeso il 24enne che ha causato il grave incidente, così come l’altro giovane che viaggiava insieme a lui.

