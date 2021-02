Furgone sbanda, poi 'vola' dentro il fossato: paura per 6 operai

L'incidente è avvenuto domenica pomeriggio in via San Martino del Carso. Per le sei persone a bordo, per fortuna, solo ferite lievi

Se la sono vista brutta i sei occupanti del furgone che domenica pomeriggio, poco dopo le 17, sono finiti fuori strada in via San Martino del Carso a Manerbio. Secondo le prime ricostruzioni, sembra che l'uomo al volante abbia perso il controllo del mezzo, un Ford Transit, su cui viaggiavano altre 5 persone tutte di nazionalità straniera, finendo in un fossato a lato della carreggiata.

Pare che gli occupanti del veicolo, di età compresa tra i 23 e i 57 anni, fossero tutti lavoratori di un allevamento avicolo della zona. Per loro tanta paura, ma per fortuna, nessuna conseguenza grave. Quattro di loro non hanno riportato ferite, altri due sono stati trasportati all'ospedale di Manerbio per accertamenti.

I rilievi sono stati affidati alla Polizia Stradale di Brescia, mentre i Vigili del Fuoco di Verolanuova sono intervenuti per recuperare il furgone dal fossato.