Spaventoso incidente: travolto da un'auto, ciclista sfonda il parabrezza

Giovedì 27 maggio, un uomo di circa 50 anni è stato investito da un’auto, mentre pedalava a Manerbio lungo via Moretto. Erano da poco passate le 15.30: pare che il ciclista abbia svoltando a sinistra senza vedere arrivare l’auto, a causa della visuale coperta da un camion. L'uomo è stato colpito, ha sfondato il parabrezza ed è caduto violentemente a terra.

Tempestivo l’arrivo dei soccorsi: sul posto sono giunte un’ambulanza e un’auto medica. Dopo le prime cure in loco è stato portato in codice giallo alla Poliambulanza. L’uomo ha riportato contusioni e qualche ferita, fortunatamente non è in pericolo di vita. Le indagini sono ancora al vaglio degli agenti.