Schianto con un tir, auto si ribalta: un ferito e 3 km di coda

Scontro tra un'auto e un tir nella tarda mattinata di oggi (giovedì 14 marzo) lungo l'autostrada A21. Stando alle prime informazioni trapelate, la macchina, dopo l'urto con l'autoarticolato, si sarebbe ribaltata. È accaduto, verso mezzogiorno, poco dopo lo svincolo di Manerbio in direzione di Cremona.

Il bilancio è di un ferito: si tratta della donna che era alla guida della macchina. Per lei seri traumi, ma le sue condizioni non sarebbero preoccupanti: è stata trasferita in ambulanza all'ospedale di Cremona e poi ricoverata in codice giallo.

Sul posto, oltre ai sanitari del 118, sono intervenuti i vigili del fuoco e la polizia stradale. Durante le fasi di soccorso e i rilievi della Stradale si sono formate code di circa tre chilometri. Il traffico è tornato scorrevole in breve tempo.