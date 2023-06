Violento tamponamento tra camion: un ferito grave e coda di 8 chilometri

Un grave incidente si è verificato nel primo pomeriggio di ieri, mercoledì 31 maggio, lungo l’autostrada A21, causando parecchi disagi al traffico: lunghe code si sono formate tra Manerbio e Brescia Sud, in direzione Torino, durante le operazioni di soccorso e rimozione dei mezzi coinvolti.



La dinamica è ancora al vaglio della polizia stradale, ma stando a una prima ricostruzione si sarebbe trattato di un violento tamponamento tra due mezzi pesanti. Un camionista 53enne è rimasto incastrato nella cabina di guida: estratto dai vigili del fuoco, è poi stato affidato all’equipe medica dell’eliambulanza e dell’autolettiga sopraggiunte d’urgenza. Stabilizzato sul posto, il 53enne è poi stato trasferito al Civile di Brescia in condizioni critiche: il ricovero è avvenuto in codice rosso.

La prima e la seconda corsia dell’autostrada sono state chiuse al traffico per oltre due ore e si sono inevitabilmente formate code, fino a 8 km, in direzione della città . Â