Auto si schianta contro un albero, ragazzo incastrato tra le lamiere: è grave

E' stato ricoverato in codice rosso alla Poliambulanza il ragazzo di 19 anni, di Bassano Bresciano, protagonista del brutto incidente di martedì sera a Manerbio, lungo Via per Cadignano. Intorno alle 19 avrebbe perso il controllo della sua auto, una vecchia Peugeot, fino a invadere la corsia opposta di marcia, attraversarla tutta e schiantarsi contro un albero.

Incastrato tra le lamiere

L'impatto è stato molto violento: l'automobile è andata completamente distrutta e per liberare il 19enne dalle lamiere del suo abitacolo si è reso necessario l'intervento dei Vigili del Fuoco. Il giovane è stato infine soccorso dai sanitari dell'automedica e poi trasferito d'urgenza in ospedale a Brescia da un'ambulanza della Croce Bianca.

I rilievi sono stati affidati ai Carabinieri. L'ipotesi è che il ragazzo possa aver perso il controllo del mezzo a causa dell'asfalto viscido: ma gli accertamenti sono in corso. Le sue condizioni restano gravi: avrebbe riportato varie fratture e in serata i medici non avevano ancora sciolto la prognosi.