Spaventoso schianto auto-camion: uomo estratto dall'abitacolo

Nella mattinata di oggi, sabato 5 novembre, una coppia di turisti stranieri è rimasta ferita in un incidente stradale avvenuto lungo l'autostrada A21, all'altezza dello svincolo di Manerbio, in direzione Brescia.

Stando alle prime informazioni trapelate, la Bentley sulla quale viaggiavano una donna di 53 anni e un uomo di 60 avrebbe violentemente tamponato un mezzo pesante. L'uomo al volante dell'auto sarebbe rimasto intrappolato nell'abitacolo: è stato estratto dai vigili del fuoco di Verolanuova e poi affidato alle cure dei sanitari del 118, sopraggiunti a bordo di due ambulanze.

Le sue condizioni, come quelle della passeggera, non sarebbero critiche: entrambi sono stati trasferiti in ospedale per le cure del caso.

L'incidente è avvenuto verso le 10.30 e ha mandato in tilt la viabilità: il tratto dov'è avvenuto l'incidente è stato chiuso al traffico, con uscita obbligatoria a Pontevico per chi proviene da Cremona. Segnalate code fino a 8 km tra Pontevico e Brescia Sud.