Inferno in A21: "Non si vedeva nulla, poi i boati e le fiamme. Siamo vivi per miracolo”

Un banco di nebbia fitta, fittissima e la visuale che si azzera all’improvviso. La sterzata disperata, dettata dall’esperienza e dall’istinto, per raggiungere la striscia d’erba che separa le carreggiate dell’autostrada A21 ed evitare così di diventare un facile bersaglio per le auto e i camion che sopraggiungevano. Una manovra riuscita: Stefano e la moglie sono usciti incolumi dalla infernale catena di incidenti, avvenuta tra le 9 e le 10 di oggi (lunedì 5 febbraio), tra Manerbio e Pontevico. Sopravvissuto al disastro di lamiere, a poche ore dalla tragedia in cui sono morte due persone, è ancora in viaggio: diretto verso la Francia, ma negli occhi ha ancora le terribili scene a cui ha assistito dal sedile della sua auto, dove è rimasto bloccato per quasi tre ore.

"Ero diretto verso Cremona - ci racconta - quando, all’altezza di Manerbio, mi sono trovato di fronte un muro di nebbia e camion: ho sterzato verso la striscia di erba che c’è prima del guardrail che separa le due carreggiate. Poco dopo ho cominciato a udire il rumore delle auto e dei camion che si schiantavano, soprattutto nell’altra direzione di marcia, poi un silenzio surreale. A quel punto ho abbassato il finestrino. Credo di non aver mai visto nulla del genere in vita mia: nella carreggiata opposta c’erano cabine dei camion divelte, auto ridotte ad ammassi di lamiere, veicoli in fiamme. Un vero e proprio inferno".

L’incidente più grave si è verificato nell'opposta direzione di marcia, da Cremona verso Brescia. Un devastante tamponamento a catena costato la vita a due persone: marito e moglie che viaggiavano a bordo di un’auto schiacciata da un veicolo caduto da una bisarca. Oltre 50 persone e 20 mezzi coinvolti, di cui uno è pure andato in fiamme.

"La macchina dei soccorsi si è mossa rapidamente: era un continuo susseguirsi di sirene della polizia, delle ambulanze e dei vigili del fuoco - racconta Stefano -. Era chiaro che ci fossero decine e decine di feriti. Io e mia moglie ci sentiamo dei miracolati: non so cosa sarebbe potuto accadere se non avessi sterzato o se mi fossi trovato nella corsia opposta".

Troppo presto, ancora, per fare un bilancio definitivo: sul posto stanno operando diverse squadre dei Vigili del Fuoco provenienti da Brescia, Cremona, Mantova, Verolanuova e Orzinuovi. In tutto 31 pompieri, che hanno estratto sei persone rimaste incastrate dalle lamiere, oltre a 13 ambulanze e 5 automediche. I feriti sarebbero una trentina, medicati sul posto o trasferiti nei nosocomi di Manerbio e Cremona, come al Civile e alla Poliambulanza di Brescia.