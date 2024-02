Autostrada, inferno nella nebbia: 10 incidenti a catena e due morti

È pesantissimo il bilancio della raffica di incidenti - sarebbero una decina - avvenuti nella mattinata di oggi (lunedì 5 febbraio) lungo l’autostrada A21, in entrambe le direzioni di marcia, a causa della fitta nebbia. Due persone sono morte nello schianto - coinvolte diverse auto e una bisarca - che si è registrato in direzione di Brescia, tra il casello di Pontevico e quello di Manerbio. Stando alle primissime informazioni trapelate, entrambe le vittime viaggiavano a bordo di una macchina che è rimasta incastrata sotto l’autotreno a due piani. Poco dopo, un’altra carambola si è verificata sempre nello stesso tratto, ma in direzione di Cremona.

Il numero dei feriti non è ancora definitivo: "al momento si confermano oltre 50 persone coinvolte", fa sapere l’Agenzia Regionale Emergenza Urgenza. Sul posto ci sono le squadre dei vigili del fuoco di Brescia e di Cremona, che stanno estraendo numerose persone dalle lamiere; 5 automediche e 13 ambulanze.

Traffico nel caos

Le pattuglie della Polizia Stradale di Brescia, Cremona, Montichiari e pure di Bergamo si stanno occupando dei rilievi e della complessa gestione del traffico. L’autostrada è chiusa dal casello di Cremona a quello di Manerbio, in direzione della nostra città; nel senso opposto, tra Brescia e Pontevico. Pesanti le ripercussioni anche sulle strade secondarie: anche qui si registrano rallentamenti e code.