Auto si schianta contro il guardrail: mamma e figlio in ospedale

Spaventoso incidente nella mattinata di oggi (venerdì 5 aprile) lungo la strada statale 45 bis a Manerbio. Per cause al vaglio della Polizia Locale della cittadina della Bassa, una Fiat Punto che viaggiava in direzione di Brescia avrebbe improvvisamente sbandato: prima si sarebbe scontrata contro il guardrail, poi avrebbe invaso l’opposta corsia di marcia. Per fortuna in quegli istanti non sopraggiungeva nessun altro veicolo.

La macchina è andata praticamente distrutta nello schianto, ma sono state lievi, per fortuna, le conseguenze per il ragazzo di 19 anni che era al volante e per la madre che viaggiava come passeggera. Per entrambi un forte shock, ma ferite non gravi: sono stati trasportati - in codice verde - all’ospedale di Manerbio per gli accertamenti del caso.