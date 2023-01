Sbanda dopo la curva, l'auto si ribalta: intrappolato tra le lamiere

Incidente stradale mercoledì pomeriggio a Manerba del Garda, sulla Strada provinciale 39 (in quel tratto nota come Via San Martino) che da San Sivino porta a Moniga. Un uomo di 80 anni, residente in Valtenesi, ha perso il controllo della sua Toyota Aygo subito dopo una curva: l'utilitaria è finita ribaltata sul fianco e l'anziano è rimasto intrappolato nell'abitacolo.

Liberato dai Vigili del Fuoco

Per liberarlo si è reso necessario l'intervento dei Vigili del Fuoco di Salò: soccorso dai sanitari dell'automedica e di un'ambulanza di Valtenesi Soccorso, è sempre rimasto cosciente ed è stato ricoverato in codice giallo all'ospedale di Desenzano. La strada è rimasta chiusa durante le operazioni di recupero dell'auto: di viabilità e rilievi se ne sono occupati gli agenti della Polizia Locale della Valtenesi.