Moto centra un'auto durante un sorpasso, in due 'volano' in un campo

Due feriti ricoverati in codice giallo, uno a Desenzano e l'altro in città all'ospedale Civile: è questo il bilancio dello spaventoso incidente in moto avvenuto in via Valtenesi a Manerba del Garda, sabato pomeriggio poco prima delle 16.

Stando a una prima ricostruzione fornita dalla Polizia Locale, pare che la moto abbia urtato un'auto, proveniente dall'opposta corsia di marcia, durante un sorpasso. L'impatto ha fatto perdere il controllo al biker, che - insieme al passeggero - è 'volato' nel campo a lato della carreggiata.

I due feriti, una donna di 57 anni e un 61enne, sono stati immobilizzati sulle tavole spinali dall'équipe dell'ambulanza di Valtenesi Soccorso, in attesta che arrivasse sul posto anche un'auto medica e l'elisoccorso fatto decollare da Brescia. Nessuno dei due feriti sarebbe in pericolo di vita.