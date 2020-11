Auto si schianta contro un albero e 'vola' in mezzo alla strada: caos traffico

Ha perso il controllo della sua auto e ha centrato in pieno un albero: a seguito della folle carambola, la vettura si è girata più volte fino a fermarsi in mezzo alla strada, bloccando il traffico per quasi due ore. Tra l'altro, proprio mentre stava transitando un pullman di linea, costringendo anche i (pochi) passeggeri a una sosta forzata.

E' questa, in estrema sintesi, la cronaca di quanto accaduto domenica pomeriggio tra Manerba e Moniga, sulla Strada provinciale 39 nota anche come Via San Martino, la strada interna che collega i due paesi. L'incidente si è verificato intorno alle 17.30: il mezzo viaggiava verso Moniga quando ha sbandato, dopo aver affondato le ruote nel fosso sul lato destro della carreggiata.

Fuori controllo, si schianta contro un albero

Ormai fuori controllo, si è schiantato contro un albero, e come detto è “rimbalzato” in mezzo alla strada: illeso il conducente, nonostante la gran botta. I rilievi e la gestione della viabilità sono stati affidati agli agenti della Polizia Locale della Valtenesi: lunghe code in entrambi i sensi di marcia, e pure un autobus fermo sulla strada.

Solo verso le 19.30 la situazione è rientrata alla normalità: l'auto incidentata – troppo danneggiata per poter ripartire in autonomia – è stata rimossa con il carro attrezzi, e una volta rimessa in sicurezza la carreggiata il traffico ha ripreso il suo normale corso. Alla vista del mezzo, e del pullman, in tanti avevano pensato a un incidente ben più grave.