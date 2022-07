Spaventoso frontale tra auto sulla Provinciale: quattro feriti e traffico in tilt

Un lungo rettilineo, due auto che viaggiano in direzione opposta, lo scontro frontale. Attimi di paura si sono vissuti nel tardo pomeriggio di domenica a Manerba del Garda, lungo la Provinciale 572, a causa di uno spaventoso incidente - avvenuto verso le 18 - che ha coinvolto una Opel Adam, con bordo due ragazzi di 28 e 30 anni, e una Jeep sulla quale viaggiavano una donna di 45 anni e un uomo di 46.

Un forte shock ma - per fortuna - nessuno di loro ha riportato gravi ferite. Dopo le prime cure prestate sul posto dai volontari di Garda Soccorso e Roè Volciano - sopraggiunti a bordo di 6 ambulanze - sono stati trasportati in ospedale, a Desenzano, e poi ricoverati in codice giallo.

Più pesanti le ripercussioni sul traffico - già intenso a causa del rientro in città dalle spiagge del Benaco - che è andato in tilt: code di oltre tre chilometri si sono formate in direzione di Desenzano del Garda.

La dinamica dello schianto è al vaglio della polizia stradale di Salò che si è occupata dei rilievi. Stando ai primi accertamenti, pare che a invadere l’opposta corsia - per cause da chiarire - sia stata la Opel Adam. Impossibile per la Jeep che procedeva in senso contrario evitare l’impatto, piuttosto violento. Dopo il frontale, l’utilitaria tedesca avrebbe urtato anche un’altra auto, ma senza conseguenze per le persone che erano a bordo.