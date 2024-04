Investita mentre cammina lungo il viale, donna finisce in ospedale

È stato un sabato mattina da dimenticare per una 60enne che, verso le 10.40 di oggi (6 aprile), è stata investita mentre camminava lungo la Sp39 a Manerba del Garda. L'incidente è avvenuto nel tratto di Provinciale che prende il nome di Viale Catullo, compreso tra gli incroci di via Foscolo e via Silvella, dove si affacciano tante ville con vista sul lago.

La dinamica è ancora al vaglio delle forze dell'ordine. Al momento, si sa che l'impatto è avvenuto a velocità ridotta e che la donna è stata soccorsa in codice giallo da un'ambulanza del Gruppo Volontari del Garda di Salò. Dopo le prime cure sul posto prestate dai sanitari, è stata condotta all'ospedale di Gavardo per le medicazioni e tutti gli accertamenti del caso: per lei nulla di grave, fortunatamente.