Spaventoso incidente tra due camion e tre auto: una rimane schiacciata

Spaventoso incidente a Manerba del Garda: in un tamponamento a catena sono rimasti coinvolti cinque veicoli, con due feriti in ospedale e altre persone soccorse sul posto.

Il fatto è accaduto questa mattina lungo la Sp572, nei pressi del Crociale: un rimorchio non avrebbe visto le auto in colonna, finendo per centrarne una che è stata buttata fuori dalla carreggiata, colpendo poi un’altra vettura nel parcheggio della farmacia. Il camion, però, non si è fermato ed ha colpito una terza macchina, rimasta schiacciata tra il rimorchio del furgone che la precedeva e la motrice del camion che la seguiva. Fortunatamente nessuno è rimasto ferito gravemente. La conducente della Fiat Stylo schiacciata tra i due camion (una donna del ‘79) ed il passeggero (un uomo classe ‘74) sono stati portati all’ospedale di Desenzano per accertamenti.

La dinamica è ancora al vaglio degli agenti. Dalle prime ricostruzioni, la causa potrebbe essere il malfunzionamento dei freni di uno degli autocarri. Subito è intervenuto il personale sanitario del 118 insieme a una pattuglia della Polizia locale di Manerba del Garda, che ha compiuto i dovuti rilievi. Sul posto anche una squadra dei Vigili del Fuoco di Brescia per la messa in sicurezza della strada.