Sbanda e si schianta contro i veicoli in sosta: auto finisce ruote all'aria

Lo schianto contro i veicoli in sosta, poi l'auto che si ribalta e finisce ruote all'aria in mezzo alla carreggiata. È la spaventosa dinamica dell'incidente avvenuto verso le 10 di venerdì a Manerba del Garda, lungo via Seselle. Protagonista un uomo di 56 anni: per cause da accertare, ha perso il controllo della Opel che guidava e nella corsa 'impazzita' ha centrato alcune auto che erano regolarmente in sosta ai margini della carreggiata. Parecchi i danni provocati ai veicoli, mentre il 56enne se la sarebbe cavata con traumi non di grave entità.

Per lui inizialmente si era temuto il peggio e sul posto si sono recate d'urgenza due ambulanze di Garda Soccorso e i vigili del fuoco di Salò. Pare che all'arrivo dei sanitari il 56enne fosse in stato di alterazione psicofisica. Dopo le prime cure è stato trasferito al pronto soccorso dell'ospedale di Desenzano, a bordo di un'autolettiga, per gli accertamenti del caso.

Come vuole la prassi, sarà sottoposto agli esami per verificare se si fosse messo al volante sotto l'effetto di sostanze stupefacenti o se il suo tasso etilico fosse superiore ai limiti fissati dalla legge. I rilievi e le indagini sono stati affidati alla polizia stradale di Desenzano.