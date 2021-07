Auto fuori strada nella notte: due passeggeri soccorsi con l'eliambulanza

Via Campagnola

In piena notte stava percorrendo via Campagnola quando all'improvviso ha perso il controllo del mezzo ed è finito fuori strada. Soccorsi sul posto i due viaggiatori, uno è stato trasportato d'urgenza all'ospedale Civile di Brescia in eliambulanza.

L'incidente è avvenuto poco dopo l'una e trenta della notte tra sabato e domenica, a Manerba del Garda. La chiamata ai soccorsi - in codice rosso - è partita all'1 e 43. Sul posto, oltre all'automedica e all'eliambulanza, sono arrivati i Vigili del Fuoco e la Polizia stradale. I che viaggiavano sull'auto finita fuori strada sono un 23enne e una 32enne. Al momento non sono state diffuse le generalità.