Auto si schianta sulla Provinciale: uomo lotta tra la vita e la morte

Drammatico incidente domenica mattina in Via Valcamonica, alla Mandolossa, al confine tra Brescia e Gussago: un uomo di 55 anni è uscito di strada a bordo della sua Fiat Punto e si è schiantato contro un muro. Ora sta lottando per la vita nel reparto di Rianimazione del Civile. Tutto è successo poco dopo le 11.

Non è chiaro il perché, ma sta di fatto che l'auto ha perso aderenza (forse per l'asfalto bagnato) ed è finita fuori strada. Impatto violentissimo. L'allarme è stato lanciato da alcuni passati. In pochi minuti sul posto già c'erano l'automedica e un'ambulanza della Croce Verde.

Ricoverato in codice rosso

Il 55enne è stato rianimato a lungo, intubato e poi trasferito d'urgenza al Civile, dove è stato ricoverato in codice rosso. Non ha più ripreso conoscenza, le sue condizioni sono gravissime. I rilievi sono stati affidati alla Polizia Stradale di Iseo, con il supporto della Polizia locale per la gestione della viabilità. La strada è rimasta chiusa a lungo per permettere le operazioni di soccorso e di messa in sicurezza: inevitabili le ripercussioni sul traffico.