Auto contro un tir: feriti due bambini, la loro mamma è grave al Civile di Brescia

Terribile incidente lunedì 31 maggio a Zandobbio: una mamma, a bordo di un’auto con marito e due gemellini di tre anni, è rimasta ferita gravemente dopo essere entrata in collisione con un tir.

L’episodio è accaduto verso le 12 : la Yaris stava percorrendo via Selva quando all’improvviso si è scontrata con un camion. Alla guida dell’auto una donna di 32 anni.

Immediato l’arrivo dei soccorsi: sul posto sono intervenute due ambulanze, un’auto medica e l’elisoccorso decollato da Brescia. Presenti anche i vigili del fuoco che hanno tagliato l’auto per recuperare la donna e affidarla alle cure dei sanitari. Ha riportato lesioni interne ma è rimasta sempre cosciente.

La 32enne è stata trasportata d’urgenza in eliambulanza all’ospedale Civile di Brescia. Feriti, ma non gravi, il marito e l’autista del camion. I piccoli sono stati trasportati all’ospedale Papa Giovanni XXIII di Bergamo per alcune lievi ferite ma non sono in pericolo di vita. I rilievi sono stati affidati ai carabinieri di Trescore e la polizia locale di Zandobbio, intervenuta per regolamentare il traffico.