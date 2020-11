Investiti sulle strisce da un'auto, paura per una mamma e il suo bimbo

Paura per una giovane mamma e il suo figlioletto di 2 anni, che, verso le 9 di martedì mattina, sono stati investiti lungo via Mantova a Montichiari.

La donna, una 27enne, e il bambino sono stati urtati da un'auto sulle strisce pedonali, in prossimità del distributore Esso. Al volante un 69enne, che viaggiava in direzione del vicino nosocomio.

La ragazza e il figlio sono stati soccorsi da due ambulanze e un'automedica e poi portati in codice giallo all'ospedale Civile di Brescia. Non sono in pericolo di vita.

Per ricostruire la dinamica dell'incidente sono intervenuti gli uomini della Locale, giunti sul posto con una pattuglia.