Mamma e bambino nel passeggino investiti da un suv

Mamma e bimbo investiti da un suv: per fortuna niente di grave, ma tanta paura giovedì mattina in Via Cremona a Brescia, all'altezza del passaggio a livello ferroviario. Protagonisti, loro malgrado, una giovane madre di 35 anni e il suo bambino di appena 1, in quel momento sul passeggino: sarebbero stati investiti, mentre attraversavano la strada, dal veicolo guidato da un anziano residente in città.

Mamma e bimbo in ospedale

Impatto a bassa velocità, per fortuna: ma brusca caduta e grande spavento. L'allarme è stato lanciato in codice giallo poco dopo le 10.30 e poi subito ridimensionato: sul posto l'automedica e un'ambulanza di Bresciasoccorso. In via precauzionale, mamma e bimbo sono stati comunque accompagnati in ospedale, alla Poliambulanza, ricoverati in codice verde per gli accertamenti del caso. I rilievi sono stati affidati alla Polizia Locale cittadina.