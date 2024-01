Malore al volante, si schianta contro le auto in sosta: è morto il conducente

Definite come "disperate" già nella giornata di ieri, le sue condizioni si sono aggravate ulteriormente col passare delle ore, fino a che nella notte è avvenuto il decesso. È morto il 71enne che nel pomeriggio di ieri, venerdì 19 gennaio, con la sua auto è finito contro una fila di auto in sosta lungo via Panigada in città.

Soccorso a lungo sul posto dal personale di un’ambulanza ed un’automedica giunte sul posto, l'uomo è stato portato al Civile attorno alle 17:00 di ieri. L'incidente era avvenuto un'ora prima alle 16:00, quando la Renault sulla quale viaggiava è finita fuori rotta fino a schiantarsi contro altre auto. All'origine dell'incidente, e del successivo decesso, un infarto.