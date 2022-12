Porsche sbanda e si schianta in rotonda: attimi di paura sulla Statale

È stato ricoverato con lesioni serie in ospedale – per fortuna, non si teme per la sua vita – l’uomo che, poco dopo le 17 di martedì 20 dicembre, viaggiava come passeggero su una Porsche protagonista di un brutto incidente sulla Statale 42 del Tonale. Per cause ancora da accertare, chi era al volante ha perso il controllo dell’auto di grossa cilindrata in prossimità della rotonda al confine tra Malonno e Sonico, finendo fuori strada.

Inizialmente per i due uomini a bordo della Porsche - un 41enne e un 46enne - si è temuto il peggio: sul posto sono sopraggiunte l’ambulanza dell’Arnica di Berzo Demo e un’automedica di Esine a sirene spiegate, mentre dall’ospedale di Sondrio è decollato l’elisoccorso. A destare maggiore preoccupazione sono state le condizioni del passeggero: avrebbe battuto la testa contro il finestrino, riportando un trauma cranico.

L’allarme è poi, per fortuna, rientrato: il 40enne è stato ricoverato, in codice giallo, all’ospedale di Esine. Lievi ferite invece per l’automobilista: è stato comunque portato al pronto soccorso del nosocomio camuno per gli accertamenti del caso.

Sul posto sono intervenuti anche i vigili del fuoco e i carabinieri di Vezza D’Oglio, che si sono occupati dei rilievi. La dinamica è al vaglio dei militari, ma pare essere stato escluso il coinvolgimento di altri veicoli. Contenuti i disagi per il traffico, nonostante la Statale sia stata chiusa per consentire i soccorsi e la rimozione della Porsche.