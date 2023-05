Si schianta contro il guardrail, sbalzata dalla moto finisce nel torrente

Perde il controllo della moto, si schianta contro il guardrail e poi viene ‘catapultata’ in un torrente. Questa, a grandi linee, la paurosa sequenza dell'incidente avvenuto venerdì pomeriggio a Malonno, lungo la strada comunale che dalla frazione di Loritto porta nel centro del paese. In sella alla due ruote c'era una 63enne, le cui condizioni non sarebbero critiche.

Nell'affrontare una curva la donna, una turista tedesca, avrebbe sbattuto contro il guardrail, finendo per essere sbalzata, dopo un volo di qualche metro, nel greto di un torrente adiacente alla carreggiata. La 63enne è stata recuperata dai vigili del fuoco di Edolo, che sono intervenuti sul posto insieme ai carabinieri, due ambulanze e all’elisoccorso atterrato al campo sportivo del paese.

La 63enne avrebbe riportato seri traumi, ma non avrebbe mai perso conoscenza: dopo le prime cure prestate sul posto, è stata trasferita al Civile di Brescia a bordo dell’elicottero del 118.