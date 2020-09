Auto in manovra centra una moto: grave ragazzo

Un motociclista di 29 anni è stato ricoverato - in codice rosso - all'ospedale Civile di Brescia, a seguito di un grave incidente avvenuto giovedì pomeriggio, poco dopo le 15, a Malonno.

La sua due ruote è stata colpita in pieno da un'auto in manovra, lungo via Nazionale. Per i soccorsi sono intervenute due ambulanze e l'elisoccorso decollato da Trento che lo ha poi trasportato al Civile. Il giovane sarebbe stato sbalzato dalla sella, rovinando poi sull'asfalto. Avrebbe riportato seri traumi ed è stato ricoverato d'urgenza, ma non avrebbe mai perso conoscenza e non si teme per la sua vita.

Illesa l'automobilista, una ragazza di 19 anni. La dinamica del sinistro è ancora al vaglio dei carabinieri, intervenuti sul posto con una pattuglia.