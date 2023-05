Perde il controllo della moto e si schianta in curva: soccorsa dall'eliambulanza

Nell'affrontare una curva ha perso il controllo della moto che guidava: sbalzata dalla sella è atterrata rovinosamente sull'asfalto. Una donna di 63 anni è stata soccorsa in codice rosso, nella tarda mattinata di oggi (venerdì 19 maggio) dopo l'incidente avvenuto a Malonno, in località Loritto.

La brutta caduta mentre affrontava una curva di via Volpera, poco dopo le 12.30, ed è immediatamente scattata la chiamata al numero unico per le emergenze. Sul posto sono intervenute due ambulanze, mentre da Sondrio decollava l'elicottero del 118.

La 63enne, un cittadina tedesca che ha scelto la Valcamonica per trascorrere le vacanze, non avrebbe mai perso i sensi: dopo le prime cure è stata trasferita, a bordo di un'autolettiga, al campo sportivo, dove ad attenderla c'era l'elisoccorso. Per lei pare un forte shock e seri traumi: le sue condizioni non desterebbero preoccupazione.

La dinamica è al vaglio dei carabinieri (si stanno occupando dei rilievi), ma sarebbe escluso il coinvolgimento di altri veicoli: la 63enne avrebbe fatto tutto da sola.