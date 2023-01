Travolto in pieno da un'auto: uomo in gravi condizioni

Un uomo di 85 anni è stato ricoverato in codice rosso all'ospedale di Sondalo in seguito a un grave incidente stradale avvenuto, poco prima delle 12.30 di oggi (mercoledì 18 gennaio) lungo via Matteotti a Malonno. Stando alle prime informazioni trapelate, l'85enne stava camminando sul marciapiede quando è stato investito da un'auto. Poi la rovinosa caduta sull'asfalto.

L'anziano, di casa nel paese della Valle Camonica, non avrebbe perso i sensi ma avrebbe riportato gravi traumi. Soccorso dai sanitari del 118, sopraggiunti a bordo di due ambulanze e dell'elisoccorso, è stato trasferito d'urgenza all'ospedale di Sondalo.

Sul posto, per i rilievi di rito, ci sono i carabinieri del Radiomobile di Breno: ai militari il compito di ricostruire la dinamica dell'incidente.