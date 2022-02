Spaventoso incidente: auto si ribalta in rotonda, poi lo schianto contro una staccionata

Verso le 19.50 di domenica 20 febbraio, i vigili del fuoco del distaccamento di Edolo sono intervenuti lungo la Statale 42 a Malonno, a causa di un terribile incidente stradale che ha visto coinvolta un’auto.

La macchina - guidata da un 39enne - si è ribaltata nei pressi di una rotonda, mentre viaggiava in direzione di Edolo, finendo la sua corsa impazzita contro la staccionata in legno che delimita il parcheggio di una ditta. Una dinamica davvero spaventosa: stando a quanto ricostruito, l’auto avrebbe prima sbandato verso destra, urtando una recinzione e a seguito dell’impatto si è girata sul fianco, strisciando sull’asfalto per una decina di metri. Infine lo schianto contro la staccionata situata dall'altra parte della carreggiata.

Il giovane uomo al volante sarebbe stato estratto dall’abitacolo dai sanitari del 118, sopraggiunti in codice rosso a bordo di un’ambulanza. Per il 39enne traumi e lesioni seri, ma non è in pericolo di vita: è stato ricoverato in codice giallo all’ospedale di Esine. Sul posto sono intervenuti anche i carabinieri di Breno per effettuare i rilievi di rito.