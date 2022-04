Tragico incidente in moto: l'addio al giovane padre Roberto, morto a 43 anni

Un tragico destino: Roberto è stato tradito dalla sua più grande passione, quella per le 'due ruote'. È morto, a soli 43 anni, in sella alla sua Bmw, a pochi passi dalla sua abitazione e sotto gli occhi dell'amico con cui era appena partito per una gita.

Il commosso addio

A poco più di 24 ore dal drammatico schianto, la comunità si è radunata nel cimitero del paese camuno per l'ultimo saluto. Decine e decine di persone, nel tardo pomeriggio di sabato, hanno gremito il campo santo di Malegno dove, verso le 17, sono state celebrate le esequie.

Tutto il paese in lacrime per la terribile tragedia costata la vita al giovane padre: nato e vissuto a Malegno, era titolare di una ditta di Idraulica. In paese lo ricordano come un giovane uomo sempre disponibile e sorridente. Lascia nel dolore due figli - una ragazza di 17 e un ragazzo di 21 - avuti da un matrimonio finito, l'attuale compagna, i genitori e il fratello Andrea.

"Non ci sono spiegazioni logiche difronte a queste disgrazie", scrive un conoscente sui social. Le cause del terribile schianto contro un furgoncino, che è costato la vita al 43enne, sono ancora da chiarire.

Il terribile schianto

Tutto è successo in pochi istanti, verso le 15.30 di venerdì. Fostinelli stava percorrendo la Statale 5, in direzione di Borno: si era appena lasciato alle spalle l'abitato di Malegno quando ha finito per schiantarsi conto un furgone di una nota catena di mobili, che viaggiava nella stessa direzione e pare stesse svoltando in una strada laterale.

Il 40enne è stato sbalzato dalla sella, poi è piombato addosso al guardrail. Tra i primi a soccorrerlo anche l'amico che viaggiava con lui: sul posto sono intervenuti i volontari di Camunia soccorso e il personale di un'auto medica. I sanitari hanno provato a rianimare il 43nne, ma per lui non c'era ormai più nulla da fare.