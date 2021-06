Spaventoso frontale con un'auto, motociclista vola sull'asfalto

Un uomo di 57 anni è rimasto ferito dopo essersi scontrato con la sua moto contro un’automobile nel centro storico di Malegno. L’impatto è avvenuto verso le 9 di questa mattina, giovedì 17 giugno, in via Besseto; la dinamica è ancora in fase di accertamento. Dalle prime informazioni trapelate sembra si sia trattato di uno scontro frontale.

Subito è scattato l’allarme: sul posto sono giunte un’auto medica, un’ambulanza e i carabinieri di Breno. Dopo le cure sul posto il 57enne, è stato trasportato in codice giallo al pronto soccorso dell’Ospedale di Esine. Ha riportato lesioni serie, ma non sarebbe in pericolo di vita.