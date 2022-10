Travolto da un'auto, 'vola' sull'asfalto: giovane ciclista in gravi condizioni

Un ciclista di 42 anni è stato investito nella giornata di ieri, domenica 2 ottobre, sulle strade del lago di Garda.

Erano circa le 16.45, quando il 42enne è stato colpito da un'auto e buttato a terra nel comune di Malcesine. Lanciato l'allarme al 112, la centrale operativa ha inviato in codice rosso un'ambulanza e l'elisoccorso: dopo le prime cure sul posto da parte dell'équipe medica, l'uomo è stato portato in gravi condizioni in ospedale.

La dinamica del sinistro dev'essere ancora accertata: per raccogliere rilievi e testimonianze è intervenuta una pattuglia della polizia stradale