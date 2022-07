Pedone travolto in pieno da una moto: è grave in ospedale

Incidente sulle sponde del lago di Garda nel tardo pomeriggio di martedì.

Stando a quanto riferito dai soccorritori, intorno alle 17.30 un pedone è stato investito da una moto in località Cassone, nel Comune di Malcesine, con una dinamica al vaglio delle forze dell'ordine.

Sul posto si sono precipitati gli uomini del 118 con automedica ed elicottero: dopo aver ricevuto le prime cure, il ferito è stato elitrasportato in codice rosso in ospedale. Per i rilievi è intervenuta una pattuglia della Stradale.

Fonte: Veronasera.it