Ciclista investito da un'auto pirata: è caccia al colpevole

Lago di Garda. Stava pedalando con un paio di amici in direzione Malcesine quando un’auto l’ha urtato, facendolo cadere a terra. Dopo l’impatto, però, il mezzo è fuggito.

È quanto accaduto sabato 25 novembre a un ciclista di Riva del Garda, coinvolto in un incidente sulla Gardesana Orientale. L’uomo è finito a terra dopo che lo specchietto del lato sinistro dell’auto, impegnata in un sorpasso, gli ha toccato la leva del freno; pochi istanti prima aveva sfiorato gli altri due ciclisti, tutti impegnati a procedere in fila indiana.



L’auto non si è fermata ed ha proseguito la sua corsa verso Torbole. Il ciclista è stato portato in ospedale a Rovereto per tutti gli accertamenti del caso. Sulla vicenda sta facendo luce la polizia locale.



Fonte: Trentotoday.it