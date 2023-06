Auto sbanda e si ribalta sulla Statale: notte di paura per 4 ragazze

Notte di paura in Alta Valcamonica per quatto ragazze – tre 18enni e una 19enne – protagoniste di brutto incidente in auto sulla Strada Statale 42 del Tonale, nel territorio comunale di Malonno.



Mancavano una ventina di minuti all'una, quando la giovane al volante – per cause ancora da accertare – ha perso il controllo del veicolo, che ha poi finito per ribaltarsi all'altezza di località Ossena.

La dinamica ha fatto temere il peggio e, dopo l'allarme al 112, sono subito intervenute in codice rosso due ambulanze del 118. Una volta arrivati sul posto, i sanitari hanno potuto tirare un sospiro di sollievo: le ragazze erano sì ferite, ma nessuna versava in gravi condizioni; sono state comunque portate all'ospedale di Esine per ricevere le cure del caso. I rilevi sono stati affidati a una pattuglia della Polizia Stradale.