Travolto e ucciso da un camion: è bresciano il pirata della strada

È stato rintracciato l’autista del camion 'pirata' coinvolto nell’incidente mortale verificatosi, mercoledì mattina, a Majano, in provincia di Udine. Si tratta di un uomo residente nel Bresciano: stando a quanto accertato dalla Polizia Locale, il camionista è fuggito senza prestare soccorso al biker Marco Vendramini che è deceduto sul colpo, a casa dei gravi traumi riportati nell’impatto.

Il conducente del mezzo pesante è stato denunciato a piede libero per le ipotesi di reato di omicidio stradale e omissione di soccorso. In base alla ricostruzione fatta dagli agenti della locale, il camion guidato dal bresciano avrebbe infatti travolto il 49enne, dopo che il biker era andato a infilarsi con la sua due ruote sotto a un furgoncino Ape Piaggio (a bordo del quale c'erano due anziani).

In seguito allo schianto con il furgoncino, il 49enne -di casa in provincia di Treviso - sarebbe stato sbalzato dalla sella e poi è rovinato sull’asfalto: proprio in quel momento sarebbe stato colpito dal camion, che ha poi proseguito la sua corsa senza fermarsi.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

Fonte: Udinetoday.it.