Schianto tra auto all'incrocio: due feriti, chiesto l'intervento dell'elisoccorso

Per soccorre i feriti dell'incidente, sul posto è stato fatto intervenire anche l'elisoccorso, decollato dall'ospedale Civile di Brescia. Il sinistro è avvenuto verso le 12.30 di ieri, martedì 25 giugno, all'incrocio tra la Sp36 e la Sp38 a Magnacavallo (Mn).

A scontrarsi due automobili, sulle quali viaggiano quattro persone in tutto: due ragazzi di 29 anni, una 19enne e una 53enne. Due i feriti che hanno riportato lesioni di media gravità: trasportati in ospedale, sono stati poi ricoverato in codice giallo. Le loro condizioni non sembrano preoccupare eccessivamente i medici.

Oltre all'eliambulanza bresciana, per i soccorsi sono intervenuti anche i vigili del fuoco, un'ambulanza e l'auto medicalizzata. Disagi al traffico: l'incrocio è rimasto a lungo bloccato per permettere l'intervento delle squadre mediche e dei pompieri, che hanno messo in sicurezza i mezzi incidentati e poi ripristinato la carreggiata, liberandola dai detriti. La viabilità è tornata alla normalità dopo circa un'ora.