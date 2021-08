La moto svolta a sinistra, travolta da un'auto: grave una donna

Un'altra botta tremenda sulla Ss45bis Gardesana, stavolta a Toscolano Maderno non lontano da Piazza San Marco: è qui che mercoledì pomeriggio una moto Ktm Super Duke è stata scaraventata a terra da una Hyundai, il cui conducente non si sarebbe accorto della due ruote in manovra. Lo schianto poco dopo le 17: ad avere la peggio una donna di 49 anni, in sella alla moto, che è stata trasferita in ospedale in elicottero e ricoverata al Civile in codice giallo.

Sospiro di sollievo: l'allarme era stato lanciato in codice rosso ma poi derubricato dopo i primi accertamenti. Le sue condizioni sono comunque gravi, ma non è in pericolo di vita. E' finito in ospedale anche l'uomo che guidava la moto, anche lui al Civile: illeso invece il 78enne alla guida della Hyundai.

La dinamica ricostruita dai carabinieri

Secondo quanto ricostruito dai carabinieri, intervenuti per i rilievi, la moto avrebbe cercato di svoltare a sinistra quando sarebbe stata travolta dall'auto che la seguiva. Violentissimo l'impatto, la due ruote distrutta (e pezzi dappertutto) e la strada a lungo chiusa al traffico per consentire le operazioni di soccorso. Sul posto, oltre all'elicottero, anche l'automedica e ambulanze dei Volontari del Garda e dell'Anc Valle del Chiese.