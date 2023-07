Nonno e nipotine investiti in bici, traffico in tilt sulla Statale: code di km

Si sono vissuti attimi di paura verso le 11.30 di ieri, martedì 18 luglio, per un anziano di cittadinanza elvetica e le sue nipotine di 3 e 5 anni, a causa di un incidente che li ha visti protagonisti a Maderno. Nessuno è in pericolo di vita, per fortuna, ma hanno riportato ferite e contusioni.

Uscendo in bicicletta dal parcheggio Marinai d'Italia, l'anziano signore e le nipotine hanno attraversato la Gardesana sul passaggio ciclopedonale in direzione di via Aquilani. In quel momento, per ragioni ancora in fase di indagine, si sono scontrati con un'auto che stava procedendo lungo la Statale verso Toscolano; al volante c'era un 84enne del luogo.

Nell'impatto hanno riportato lesioni di media gravità e sono stati trasportati all'ospedale di Gavardo, dove sono stati ricoverati in codice giallo. Durante le operazioni di soccorso e gli accertamenti di polizia, per oltre un'ora si sono formate code lunghe chilometri in entrambe le direzioni di marcia.