Sbanda in curva, auto si schianta contro un muro: una donna ferita e lunghe code

Spaventoso incidente stradale mercoledì mattina a Maderno lungo la Gardesana, che in quel tratto prende il nome di via Roma. Protagonista una donna che viaggiava verso Gargnano al volante della sua Daihatsu Terrios.

La donna avrebbe perso il controllo del Suv nell'affrontare una curva, finendo per schiantarsi contro un muretto che separa la carreggiata dal parco Benella. È successo una manciata di minuti prima delle 10: scattata la chiamata al numero unico per le emergenze, sul posto è sopraggiunta - in codice rosso - un'ambulanza del gruppo volontari del Garda.

La donna è stata estratta dall'abitacolo dai soccorritori: avrebbe riportato lesioni serie, ma non avrebbe mai perso conoscenza e le sue condizioni non sembrano destare preoccupazione. Dopo le prime cure, è stata trasferita a bordo di un'autolettiga all'ospedale di Gavardo e poi ricoverata in codice giallo.

Pesanti i disagi per il traffico: durante le operazioni di soccorso e messa in sicurezza della strada e dell'auto - alimentata a Gpl - è infatti stato istituito il senso unico alternato di marcia e si sono formate lunghe code. La polizia locale, che ha effettuato i rilievi, ha pochi dubbi sulla dinamica: la donna avrebbe fatto tutto da sola, uscendo di strada nell'affrontare una curva.