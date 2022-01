Auto si ribalta e prende fuoco, rischia di bruciare il bosco: a bordo anche un bambino

L’auto si ribalta e prende fuoco: paura per il conducente e per un bambino a bordo, finiti entrambi in ospedale. Non solo: le fiamme hanno rischiato di raggiungere il bosco circostante, sarebbe stato un disastro. Sventato grazie al provvidenziale intervento dei Vigili del Fuoco, sul posto con due squadre e un’autobotte.

Scesi appena in tempo

E’ successo domenica pomeriggio, poco dopo le 15.30, sulla strada del Monte Maddalena, all’altezza dell’undicesimo tornante. E’ qui che una Citroen C3 si è ribaltata, subito dopo la curva: la vettura dopo lo schianto ha cominciato a prendere fuoco, e il 59enne alla guida con grande prontezza di riflessi è riuscito a evitare il peggio, scendendo al volo dall’auto e portandosi con sé il bambino.

In pochi minuti sono arrivati i pompieri, oltre ai sanitari – ambulanza e automedica – che hanno provveduto al trasporto in ospedale: il 59enne in codice giallo alla Poliambulanza, il bambino in codice verde al Pediatrico del Civile (dunque solo per accertamenti). I rilievi sono stati affidati alla Polizia Locale di Brescia.