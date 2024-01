Si schianta con l'auto in mezzo alla campagna: paura per un ragazzo

Verso le 6 di stamattina, un 26enne ha perso il controllo della sua auto mentre viaggiava lungo la stradina di campagna che collega la zona industriale di via Molino Emili a Maclodio, con la Provinciale 21 di Lograto. Il veicolo è uscito dalla carreggiata schiantandosi in prossimità dell'azienda Piombifera Italiana.

Tanta la paura, ma – fortunatamente – il ragazzo non ha riportato gravi conseguenze. Soccorso in codice giallo da un'ambulanza, è stato poi portato all'ospedale Mellino Mellini di Chiari per tutti gli accertamenti del caso.

Per i rilievi è intervenuta una pattuglia dei carabinieri. Ancora da accertare i motivi del sinistro: dalla distrazione al colpo di sonno, fino all'eccesso di velocità, nessuna ipotesi è al momento esclusa.