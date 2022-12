C'è troppa nebbia, non lo vede e lo investe: è grave in ospedale

Sono gravi le condizioni dell'anziano di 78 anni che lunedì pomeriggio è stato investito tra Via Roma e Piazza Europa a Maclodio, in prossimità delle strisce pedonali: secondo quanto ricostruito dalla Polizia Stradale, a cui sono stati affidati i rilievi, l'automobilista non l'avrebbe visto a causa della troppa nebbia.

Ricoverato in codice rosso

Il pedone è stato così travolto e sbalzato con violenza sull'asfalto. All'arrivo dei soccorsi - sul posto l'automedica e un'ambulanza dei volontari di Trenzano - era ancora cosciente, ma avrebbe riportato gravi ferite agli arti, oltre a un trauma cranico. Per questo è stato trasferito in codice rosso alla Poliambulanza di Brescia. La buona notizia è che non sarebbe in pericolo di vita.