Scontro tra auto, una si ribalta in mezzo alla strada: ferite due donne

Pauroso incidente nella mattinata di oggi (sabato 18 novembre) nella frazione Gazzolo di Lumezzane. Poco dopo le 8, due macchine si sono scontrate lungo via Kolbe: a seguito dell’impatto una delle due ha finito per ribaltarsi. Un impatto tremendo, le due auto sono andate distrutte, e un gran frastuono che ha attirato in strada decine di persone.

La chiamata ai soccorsi è scattata in codice rosso e sul posto sono sopraggiunte due ambulanze e un’automedica a sirene spiegate. Per fortuna le due donne - di 24 e 43 anni - rimaste ferite nello schianto non verserebbero in condizioni critiche. Per loro un grande spavento, ma traumi non gravi: dopo le prime cure sono trasferite all’ospedale Civile di Brescia e ricoverate in codice giallo e verde.

Sul posto sono intervenuti anche i vigili del fuoco di Lumezzane, che hanno messo in sicurezza la strada, e i carabinieri che si sono occupati dei rilievi del caso. Ai militari il compito di chiarire le cause e la dinamica dello schianto.