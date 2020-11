Rovinosa caduta dalla bici: ragazzo in prognosi riservata

Un ragazzo di 29 anni, di casa a Lumezzane, è stato ricoverato in gravi condizioni all'ospedale di Brescia in seguito a una rovinosa caduta dalla sua bicicletta. Non sarebbe in pericolo di vita, ma è stato sottoposto a un intervento chirurgico e la prognosi è ancora riservata.

L'incidente domenica pomeriggio, verso le 14. Per cause da accertare, il giovane uomo ha perso il controllo della sua mountain bike mentre percorreva un sentiero sterrato del Colle San Bernardo di Lumezzane: è caduto rovinosamente a terra, riportando gravi traumi e lesioni.

Non avrebbe mai perso conoscenza, per fortuna: a dare l'allarme è stato un amico che era con lui e ha assistito alla bruttissima caduta. Sul posto sono intervenuti i Vigili del Fuoco e i sanitari del 118, giunti a bordo di un'eliambulanza. Dopo le prime cure, il 29enne è stato trasferito al Civile: a preoccupare maggiormente sono i seri traumi al volto.