Auto esce di strada e si ribalta: un ferito soccorso dall'eliambulanza

Due feriti, il più grave dei quali soccorso dall'eliambulanza e portato in codice rosso all'ospedale Civile di Brescia: questo il bilancio dell'incidente avvenuto a Lumezzane verso le 10.10 di oggi, domenica 26 febbraio, lungo una stradina di montagna che attraversa un versante a nord della Provinciale 79.

Il sinistro si è verificato in una zona impervia tra il centro abitato e il passo del Cavallo. L'auto – un'utilitaria – è uscita di strada per cause ancora da accertare, ribaltandosi più volte e fermandosi solo in fondo a un burrone, dov'è stata trovata in bilico sul lato sinistro.



Per i soccorsi – oltre agli uomini del 118 – sono intervenute due squadre dei vigili del fuoco e gli uomini del Soccorso Alpino.