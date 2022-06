Perde il controllo dell'auto, poi lo schianto: ragazzo portato al Civile di Brescia

Mancava mezzora al sorgere del sole (erano circa le 5 del mattino), quando un ragazzo di 23 ha perso il controllo della sua auto lungo via Brescia a Lumezzane, finendo per schiantarsi con violenza.

L'incidente è avvenuto all'altezza del ristorante "Befed". La dinamica non è ancora chiara, ma – stando a quanto accertato finora – pare che nessun altro veicolo sia rimasto coinvolto: il giovane avrebbe fatto tutto da solo, perdendo il controllo del veicolo che ha poi sbandato, finendo la sua corsa 'impazzita' a lato della carreggiata.

Per i soccorsi la centrale operativa del 112 ha inviato l'ambulanza della Croce Bianca di Lumezzane. Dopo le prime cure sul posto, l'équipe dei volontari ha caricato il 23enne sull'autolettiga per accompagnarlo all'ospedale Civile; ha riportato lesioni serie ed è stato ricoverato in codice giallo (non è in pericolo di vita). Per i rilievi è intervenuta una pattuglia della Stradale di Brescia.