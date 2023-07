Si schianta con la moto: ragazzo portato alla Poliambulanza con l'elisoccorso

È intervenuta anche l’eliambulanza per l’incidente stradale avvenuto a Lumezzane, lungo la Sp79, nel pomeriggio di ieri, sabato 29 luglio. Stando a una primissima ricostruzione, un ragazzo di 27 anni avrebbe perso il controllo della sua moto mentre affrontava una delle tante curve della Provinciale che collega la Valtrompia alla Valsabbia. La due ruote avrebbe prima urtato il cordolo del marciapiede e pio si sarebbe schiantata contro un’auto in sosta.

Sbalzato tra le piante che costeggiano la carreggiata, il giovane avrebbe riportato numerosi traumi. La chiamata al 112 è scattata in codice rosso e sul posto, oltre a un’ambulanza e un’automedica, è stato inviato l’elisoccorso. Il 27enne, residente in provincia di Monza e Brianza, non avrebbe mai perso i sensi: dopo le prime cure prestate dall’equipe medica del 118, è stato trasferito - a bordo dell’elicottero - alla clinica Poliambulanza di Brescia. Il ricovero nel nosocomio della città è avvenuto in codice giallo: le condizioni del giovane non sarebbero quindi critiche.

Ad occuparsi dei rilievi è stata la polizia locale di Agnosine, alla quale spetta ora ricostruire con esattezza la dinamica e le responsabilità dell’incidente.